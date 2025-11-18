New York: andamento sostenuto per DexCom

produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici

(Teleborsa) - Seduta positiva per il, che avanza bene del 2,50%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Si indebolisce il quadro tecnico di, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 58,7 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 60,65. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 57,44.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)