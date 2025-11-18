New York: andamento sostenuto per DexCom

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici
, che avanza bene del 2,50%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di DexCom
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso DexCom
rispetto all'indice.
Si indebolisce il quadro tecnico di DexCom
, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 58,7 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 60,65. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 57,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)