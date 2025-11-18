Milano 17:35
New York: andamento sostenuto per DexCom

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici, che avanza bene del 2,50%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di DexCom evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso DexCom rispetto all'indice.


Si indebolisce il quadro tecnico di DexCom, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 58,7 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 60,65. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 57,44.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
