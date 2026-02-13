New York: pioggia di acquisti su DexCom

produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici

(Teleborsa) - Protagonista il, che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'8,80%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 65,45 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 73,57. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 60,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)