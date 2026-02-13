Milano 17:30
45.449 -1,67%
Nasdaq 17:34
24.787 +0,40%
Dow Jones 17:34
49.603 +0,31%
Londra 17:30
10.436 +0,32%
Francoforte 17:30
24.903 +0,20%

New York: pioggia di acquisti su DexCom

Migliori e peggiori
New York: pioggia di acquisti su DexCom
(Teleborsa) - Protagonista il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici, che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'8,80%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a DexCom rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di DexCom segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 65,45 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 73,57. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 60,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
