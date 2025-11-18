Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 18:48
24.637 -0,66%
Dow Jones 18:48
46.248 -0,73%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

New York: andamento sostenuto per Paccar

Migliori e peggiori
New York: andamento sostenuto per Paccar
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di trattori, che avanza bene dell'1,82%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Paccar mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -3,15%, rispetto a -4,54% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Lo scenario tecnico di Paccar mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 94,91 USD con area di resistenza individuata a quota 95,91. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 93,96.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```