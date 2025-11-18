New York: andamento sostenuto per Paccar

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di trattori
, che avanza bene dell'1,82%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Paccar
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -3,15%, rispetto a -4,54% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo scenario tecnico di Paccar
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 94,91 USD con area di resistenza individuata a quota 95,91. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 93,96.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)