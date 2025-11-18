New York: balza in avanti Biogen

(Teleborsa) - Bene la compagnia biotecnologica americana
, con un rialzo del 3,59%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Biogen
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,17%, rispetto a -3,86% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo status tecnico di Biogen
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 173,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 165,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 180,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)