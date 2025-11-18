Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 22:00
24.503 -1,20%
Dow Jones 22:03
46.092 -1,07%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

New York: balza in avanti Biogen

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene la compagnia biotecnologica americana, con un rialzo del 3,59%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Biogen mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,17%, rispetto a -3,86% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Lo status tecnico di Biogen è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 173,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 165,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 180,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
