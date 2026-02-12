Milano 10:08
46.884 +0,80%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:08
10.524 +0,49%
Francoforte 10:08
25.154 +1,20%

Francoforte: balza in avanti Commerzbank

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Commerzbank
Balza in avanti la banca tedesca, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,92%.
Condividi
```