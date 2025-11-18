New York: calo per Nvidia

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il chipmaker
, che mostra un decremento del 2,95%.
Lo scenario su base settimanale di Nvidia
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico della società di chip
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 180 USD con area di resistenza individuata a quota 183,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 178,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)