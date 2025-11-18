New York: positiva la giornata per Incyte

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società biofarmaceutica americana
, che avanza bene del 2,76%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Incyte
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,02%, rispetto a -3,39% dell'indice del basket statunitense
).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Incyte
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Incyte
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 108 USD. Primo supporto a 105,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 103,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)