Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 18:50
24.612 -0,76%
Dow Jones 18:50
46.226 -0,78%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

New York: positiva la giornata per Incyte

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società biofarmaceutica americana, che avanza bene del 2,76%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Incyte mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,02%, rispetto a -3,39% dell'indice del basket statunitense).


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Incyte. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Incyte evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 108 USD. Primo supporto a 105,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 103,3.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
