Milano 17:35
46.803 -0,04%
Nasdaq 18:37
25.278 +0,04%
Dow Jones 18:37
50.364 +0,45%
Londra 17:35
10.354 -0,31%
Francoforte 17:35
24.988 -0,11%

New York: giornata negativa in Borsa per Moody's

Ribasso per l'agenzia di rating, che passa di mano in perdita del 6,65%.
