Milano 17:35
46.473 +1,48%
Nasdaq 18:20
24.866 +0,28%
Dow Jones 18:20
49.258 -0,28%
Londra 17:35
10.687 +0,56%
Francoforte 17:35
25.261 +0,87%

New York: positiva la giornata per Amazon

Migliori e peggiori, In breve
Seduta positiva per il colosso dell'e-commerce, che avanza bene del 2,07%.
