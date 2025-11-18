New York: risultato positivo per Teleflex

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di dispositivi medici monouso
, in guadagno del 3,44% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Teleflex
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Teleflex
rispetto all'indice.
Lo scenario di breve periodo di Teleflex
evidenzia un declino dei corsi verso area 104,5 USD con prima area di resistenza vista a 108,9. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 101,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)