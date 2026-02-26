New York: accelera Teleflex

(Teleborsa) - Protagonista il produttore di dispositivi medici monouso
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,25%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Teleflex
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo di Teleflex
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 124,9 USD con primo supporto visto a 109,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 100,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)