Migliori e peggiori
New York: accelera Teleflex
(Teleborsa) - Protagonista il produttore di dispositivi medici monouso, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,25%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Teleflex più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di medio periodo di Teleflex confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 124,9 USD con primo supporto visto a 109,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 100,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
