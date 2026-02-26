New York: accelera Teleflex

produttore di dispositivi medici monouso

(Teleborsa) - Protagonista il, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,25%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 124,9 USD con primo supporto visto a 109,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 100,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)