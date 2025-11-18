Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 18:51
24.611 -0,76%
Dow Jones 18:51
46.221 -0,79%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

New York: scatto rialzista per Medtronic

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di apparecchiature mediche, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,10%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Medtronic rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Medtronic rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 102,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 99,57. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 105,7.

