Milano 13:33
42.973 -1,81%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:33
9.541 -1,39%
Francoforte 13:33
23.256 -1,42%

Parigi: movimento negativo per Accor

Migliori e peggiori, Turismo
Parigi: movimento negativo per Accor
(Teleborsa) - Rosso per il Gruppo di servizi francese, che sta segnando un calo del 2,35%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Accor rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della big delle catene alberghiere. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 45,18 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 44,68. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 44,44.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
