Parigi: movimento negativo per Accor

Gruppo di servizi francese

CAC40

Accor

indice di Parigi

big delle catene alberghiere

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 2,35%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 45,18 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 44,68. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 44,44.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)