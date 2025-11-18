Parigi: movimento negativo per Accor

(Teleborsa) - Rosso per il Gruppo di servizi francese
, che sta segnando un calo del 2,35%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di Accor
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della big delle catene alberghiere
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 45,18 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 44,68. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 44,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)