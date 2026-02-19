Milano 11:52
45.758 -1,30%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 11:52
10.610 -0,71%
Francoforte 11:52
25.064 -0,85%

Parigi: movimento negativo per Renault

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: movimento negativo per Renault
Si muove verso il basso la casa automobilistica francese, con una flessione del 2,05%.
Condividi
```