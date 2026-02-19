Parigi: scambi negativi per Accor

(Teleborsa) - Composto ribasso per il Gruppo di servizi francese
, in flessione del 2,22% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di Accor
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve della big delle catene alberghiere
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 49,75 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 47,56. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 51,94.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)