Parigi: scambi negativi per Accor

(Teleborsa) - Composto ribasso per il Gruppo di servizi francese, in flessione del 2,22% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Accor rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La tendenza di breve della big delle catene alberghiere è in rafforzamento con area di resistenza vista a 49,75 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 47,56. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 51,94.

