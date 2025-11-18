Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 18:52
24.627 -0,70%
Dow Jones 18:52
46.249 -0,73%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

Petrolio a 59,72 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 59,72 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 59,72 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```