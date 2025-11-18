Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 22:00
24.503 -1,20%
Dow Jones 22:03
46.092 -1,07%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

Petrolio a 60,46 dollari alle 19:30

Petrolio a 60,46 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 60,46 dollari per barile alle 19:30.
