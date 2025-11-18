USA, fiducia costruttori stabile a novembre: pesano venti contrari del mercato

(Teleborsa) - La fiducia dei costruttori americani resta debole a novembre, segnalando un. Il sentiment, sintetizzato dall', mostra l'indicatore a 38 punti, rispetto ai 37 punti del mese precedente. Il dato è migliore delle attese del consensus che stimavano una variazione nulla rispetto a ottobre.Per quanto riguarda le, quello sulle vendite attuali è salito di 2 punti a quota 41, quello relativo alle vendite dei prossimi sei mesi è calato di 3 a 51punti, mentre quello rappresentativo del traffico dei possibili acquirenti è cersciuto di 1 punto a quota 26 punti.L'indicatore, elaborato dalla National Association of Home Builders (NAHB), rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell'arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo.Secondo la, l’incertezza legata al lungo shutdown del governo, ai dazi e all’aumento dei costi di costruzione ha mantenuto il sentiment in territorio negativo. “I tassi ipotecari più bassi aiutano l’accessibilità, ma molti acquirenti restano cauti per timori legati a lavoro e inflazione,” ha spiegato il presidente NAHB,"Il mercato del lavoro in indebolimento e le finanze dei consumatori sotto stress rendono difficile l’ambiente di vendita," ha aggiunto l’economista capo Robert Dietz.