Milano 16:28
43.264 +1,44%
Nasdaq 16:28
25.163 +2,12%
Dow Jones 16:28
46.824 +1,49%
Londra 16:28
9.590 +0,87%
Francoforte 16:28
23.503 +1,47%

Unione Europea, Fiducia consumatori in novembre

Unione Europea, Fiducia consumatori in novembre pari a -14,2 punti, invariato rispetto al precedente (la previsione era -14 punti).
