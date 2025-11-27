Milano
Giovedì 27 Novembre 2025, ore 11.54
Italia, Fiducia consumatori in novembre
27 novembre 2025 - 10.05
Italia,
Fiducia consumatori in novembre pari a 95 punti
, in calo rispetto al precedente 97,6 punti (la previsione era 97,6 punti).
(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto