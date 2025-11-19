Analisi Tecnica: indice DAX del 18/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre

Giornata da dimenticare per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,74% sui valori precedenti.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 22.780,2. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 23.981,2. Il peggioramento del DAX è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 22.379,9.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)