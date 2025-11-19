BlackRock, ETF sempre più popolari in UE e in Italia

(Teleborsa) -, strumento che, per la sua semplicità e possibilità di investire anche piccole somme. E' quanto emerge da una, intitolata "People and Money 2025", realizzata in collaborazione consu oltre 40.000 investitori presenti in 15 Paesi europei."La ricerca mostra che gli ETF stanno rapidamente diventando l'investimento preferito dalle nuove generazioni. La loro semplicità, il basso costo e la facilità di accesso li rendono ideali per gli investitori alle prime armi, in particolare per coloro che vengono attirati dall’opportunità di aumentare il valore dei propri risparmi", spiegadi BlackRock.Dal 2022 ad oggi, l'adozione degli ETF in Europa è aumentata del 69% dal 2022. Secondo la ricerca, glihanno raggiunto quasii, di cui il 40% (13,2 milioni) investe su ETF di iShares, con una crescita trainata dalle donne e dalle generazioni più giovani.dichiarano di voler investire. Di questi, circa 8,7 milioni (il 41%) si affaccerebbe per la prima volta al mondo degli investimentiPiù in dettaglio, si prevede cheaggiungeranno complessivamentenei prossimi 12 mesi, pari al 77% di tutti i nuovi investitori in ETF previsti in Europa.In questo scenario,: conta già, il quarto Paese in Europa, e si stima un aumento del 50% entro un anno, pari al 14% della crescita europea prevista.A spingere questa tendenza in Italia sono, in particolare quelli di età compresa(+32% dal 2022 al 2025), evidenziando il crescente interesse per questi strumenti tra le nuove fasce demografiche. Tra gli italiani che prevedono di investire in ETF nei prossimi 12 mesi, ilsarà composto da investitori alla lorocon gli ETF e il 56% ha meno di 44 anni.e preferenze nella scelta dei prodotti premiano gli. In particolare, alla domanda sulle intenzioni di investimento a livello regionale, il 69% degli europei intende farlo in(vs il corrispondente 64% dell’Italia) .(range 18-34 anni) invece continuano a mostrare un interesse relativamente maggiore per gli, rispetto chi ha più di 35 anni, con una percentuale pari al 33% in Italia.Fra i M(25-34 anni) l'avere unrappresenta la motivazione chiave per iniziare a investire (38%), con il 23% che desidera utilizzare quanto guadagnato dai propri investimenti per un obiettivo di vita futuro specifico. La(18-24 anni) invece è più propensa aIn generale, la ricerca rivela che, sia la Generazione Z che i Millennial più giovani, sono: il 28% rispetto al 19% degli over 35.Quando è stato chiesto agli interpellatiritenessero fondamentali per diventare investitori competenti e sicuri di investire, le risposte a livello europeo hanno evidenziato: la capacità diin caso di volatilità (45%), l’approccio alla(43%), la(40%), la possibilità di(38%) e la formazione base per imparare a investire (31%).In, nello specifico, il 49% di chi investe considera la. Al contrario, il 41% dei "non investitori" italiani ha sottolineato l'importanza di comprendere i rischi mentre il 31% ritiene che imparare le nozioni di base è ciò che li renderebbe più sicuri di investire.Guardiamo agli, la ricerca mostra come il 47% dei giovani italiani di età compresa tra i 18 e i 34 sono più propensi a scegliere gli ETF per la possibilità di, rispetto alla totalità degli intervistati che indica questa motivazione per il 35%.