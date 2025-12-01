Goldman Sachs, accordo da 2 miliardi di dollari per l'acquisizione di Innovator Capital Management

Goldman Sachs

(Teleborsa) -ha fatto sapere di avere stipulato un, pioniere degli ETF a risultato definito. Innovator gestisce(AUS) in 159 ETF a risultato definito al 30 settembre 2025, con capacità di generare risultati per i clienti attraverso strategie di reddito, buffer mirato e crescita.Ildell'operazione è previsto in, pagabili in una, subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi di performance. La transazione dovrebbe concludersi nel"Gli ETF attivi sono dinamici, trasformativi e rappresentanonell'attuale panorama degli investimenti pubblici. Con l'acquisizione di Innovator, Goldman Sachs", ha dichiarato, Presidente e AD di Goldman Sachs. "La reputazione di Innovator per l'innovazione e la leadership nelle soluzioni a risultato definito integra la nostra missione di migliorare l'esperienza del cliente con strategie sofisticate che mirano a fornire agli investitori risultati mirati e definiti".Goldman Sachs segnala che il, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 47% dal 2020, grazie al crescente accesso degli investitori ai mercati pubblici tramite il wrapper degli ETF. Con una crescita del 66% di CAGR dal 2020, gli ETF a risultato definito sono una componente chiave del mercato degli ETF attivi in ??rapida crescita, trainati dall'obiettivo di offrire strategie strutturate innovative in formati accessibili. Gli investitori utilizzano sempre più spesso gli ETF a risultato definito per aggiungere ai propri portafogli un'ampia gamma di obiettivi personalizzabili che soddisfino le loro esigenze di controllo del rischio e gli obiettivi di performance.Al 30 settembre 2025, Goldman Sachs Asset Management e Innovator gestiscono, per un totale di oltre 75 miliardi di AUS, posizionando Goldman Sachs Asset Management tra i primi dieci fornitori di ETF attivi., co-fondatore e amministratore delegato di Innovator,, co-fondatore e presidente,, vicepresidente esecutivo e direttore degli investimenti, e, vicepresidente senior e responsabile della distribuzione,. Si prevede che gli oltre 60 dipendenti di Innovator entreranno a far parte dei team Third-Party Wealth ("TPW") ed ETF di Goldman Sachs Asset Management.