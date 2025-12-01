Goldman Sachs, accordo da 2 miliardi di dollari per l'acquisizione di Innovator Capital Management

(Teleborsa) - Goldman Sachs
ha fatto sapere di avere stipulato un accordo per l'acquisizione di Innovator Capital Management
, pioniere degli ETF a risultato definito. Innovator gestisce 28 miliardi di dollari di Asset Under Supervision
(AUS) in 159 ETF a risultato definito al 30 settembre 2025, con capacità di generare risultati per i clienti attraverso strategie di reddito, buffer mirato e crescita.
Il corrispettivo
dell'operazione è previsto in circa 2 miliardi di dollari
, pagabili in una combinazione di liquidità e azioni
, subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi di performance. La transazione dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2026
.
"Gli ETF attivi sono dinamici, trasformativi e rappresentano uno dei segmenti in più rapida crescita
nell'attuale panorama degli investimenti pubblici. Con l'acquisizione di Innovator, Goldman Sachs amplierà l'accesso a prodotti di investimento moderni e di livello mondiale per i portafogli degli investitori
", ha dichiarato David Solomon
, Presidente e AD di Goldman Sachs. "La reputazione di Innovator per l'innovazione e la leadership nelle soluzioni a risultato definito integra la nostra missione di migliorare l'esperienza del cliente con strategie sofisticate che mirano a fornire agli investitori risultati mirati e definiti".
Goldman Sachs segnala che il patrimonio gestito (AUM) degli ETF attivi a livello globale ammonta a 1,6 trilioni di dollari
, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 47% dal 2020, grazie al crescente accesso degli investitori ai mercati pubblici tramite il wrapper degli ETF. Con una crescita del 66% di CAGR dal 2020, gli ETF a risultato definito sono una componente chiave del mercato degli ETF attivi in ??rapida crescita, trainati dall'obiettivo di offrire strategie strutturate innovative in formati accessibili. Gli investitori utilizzano sempre più spesso gli ETF a risultato definito per aggiungere ai propri portafogli un'ampia gamma di obiettivi personalizzabili che soddisfino le loro esigenze di controllo del rischio e gli obiettivi di performance.
Al 30 settembre 2025, Goldman Sachs Asset Management e Innovator gestiscono oltre 215 strategie ETF a livello globale
, per un totale di oltre 75 miliardi di AUS, posizionando Goldman Sachs Asset Management tra i primi dieci fornitori di ETF attivi.Bruce Bond
, co-fondatore e amministratore delegato di Innovator, John Southard
, co-fondatore e presidente, Graham Day
, vicepresidente esecutivo e direttore degli investimenti, e Trevor Terrell
, vicepresidente senior e responsabile della distribuzione, entreranno a far parte di Goldman Sachs Asset Management
. Si prevede che gli oltre 60 dipendenti di Innovator entreranno a far parte dei team Third-Party Wealth ("TPW") ed ETF di Goldman Sachs Asset Management.