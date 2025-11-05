Milano 10:16
43.197 -0,15%
Nasdaq 4-nov
25.436 -2,07%
Dow Jones 4-nov
47.085 -0,53%
Londra 10:16
9.706 -0,09%
Francoforte 10:15
23.810 -0,58%

VanEck amplia il team in Italia con nomina di Luca Argenziano a Sales Associate

Finanza
VanEck amplia il team in Italia con nomina di Luca Argenziano a Sales Associate
(Teleborsa) - La società di gestione VanEck, con una gamma di oltre 100 ETF e un patrimonio in gestione di circa 175 miliardi di dollari a livello globale tra ETF, fondi attivi e mandati istituzionali, ha annunciato la nomina di Luca Argenziano nel ruolo di nuovo Sales Associate sul mercato italiano.

Argenziano riporterà a Salvatore Catalano, Country Head Italy di VanEck, e integrerà il team italiano composto da Alessandro Rollo, Sales Associate e Daniela Romano-Minelli che si occupa del Client Service e del Sales Support per la branch di Milano, aperta a settembre dell’anno scorso dopo sette anni di attività in Italia.

"Luca sarà una componente strategica del team italiano di VanEck e il suo ingresso rispecchia la crescente importanza che il mercato italiano sta continuando a guadagnare anno dopo anno - ha detto Salvatore Catalano, Country Head Italy di VanEck - Il suo ingresso ci permetterà di andare incontro in maniera efficace e tempestiva alle esigenze della nostra clientela, sempre più ampia e diversificata. Inoltre, un team italiano sempre più strutturato sarà un fattore cruciale per rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento in un contesto caratterizzato da una domanda per le strategie passive che continua a crescere a grande ritmo e, al tempo stesso, a diversificarsi nelle richieste e nelle esigenze da intercettare".

Luca Argenziano proviene dalla gestione attiva e ha ricoperto il ruolo di Sales Associate presso Lazard Asset Management con competenza su diverse asset class: equity, fixed income, convertibili e alternativi.
Condividi
```