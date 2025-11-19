Milano 17:35
42.651 -0,44%
Nasdaq 17:40
24.591 +0,36%
Dow Jones 17:40
45.938 -0,33%
Londra 17:35
9.507 -0,47%
Francoforte 17:35
23.163 -0,08%

Cambi: euro a 1,1561 dollari alle 15:41

In breve, Finanza
Euro a 1,1561 sul dollaro alle 15:41.
