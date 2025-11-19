Eventi e scadenze del 19 novembre 2025

Mercoledì 19/11/2025

(Teleborsa) -- La 30ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà a Belém, in Brasile. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale- L'evento annuale, organizzato da Confindustria avrà come tema "Raccontare l'intraprendenza. Per fare crescere le imprese aperte e connesse", per un approfondimento sui valori e sulle pratiche della cultura d'impresa, con iniziative, convegni, incontri e workshop- 11ª edizione della Genova Smart Week, la piattaforma di confronto su trasformazione urbana, sostenibilità e digitalizzazione promossa dal Comune di Genova e dall'Associazione Genova Smart City contraddistinta dal titolo "A new vision for urban living"- Palazzo Mezzanotte, Borsa Italiana - 10 edizione dell'evento italiano dedicato all'intera filiera della finanza sostenibile al quale parteciperanno oltre 30 tra Asset Manager, Banche, Assicurazioni, Fondi Pensione, Aziende, Advisor, Studi Legali ed esponenti delle maggiori istituzioni finanziarie tra cui Consob, Bei, Bce e Banca d’Italia- Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Acquario Romano, Roma - La 10ª edizione del Summit, evento di riferimento per l'innovazione digitale in Italia, organizzato da TIG – The Innovation Group, riunirà esponenti del governo, delle imprese, della Pubblica Amministrazione, del mondo accademico e della ricerca per discutere le opportunità della digitalizzazione nel Paese. Il titolo è "Unlocking the potential of Innovation"- L'11° meeting del consiglio di cooperazione UE-Tagikistan si svolge a Bruxelles e sarà presieduto dal Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del Tagikistan, Sirojiddin Muhriddin?. Il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Cipro, Constantinos Kombos?, guiderà la delegazione UE per conto dell'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Kaja Kallas09:30 -- CNEL, Roma - 20 edizione dell'appuntamento annuale curato da Consumer’s Forum, con le principali Authority. Interverranno, tra gli altri, Pasquale Stanzione (Presidente Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), Giacomo Lasorella (Presidente AGCOM), Paolo Savona (Presidente CONSOB), Stefano Besseghini (Presidente ARERA), Nicola Zaccheo (Presidente ART), Guido Stazi (Segretario Generale AGCM) e Giuseppe Busia (Presidente ANAC)10:00 -- Centro Congressi Assolombarda, Milano - Durante l'evento, organizzato da Scenari Immobiliari, verrà presentato l'11° Rapporto sulla filiera dei servizi immobiliari in Europa e in Italia. Dopo l'apertura dei lavori di Mario Breglia (Scenari Immobiliari) ci sarà la presentazione del Rapporto a cura di Francesca Zirnstein e Federico Rivolta (Scenari Immobiliari), oltre a numerosi altri interventi10:30 -- Sala Giulio Cesare del Comune di Roma, Piazza del Campidoglio - Il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti parteciperà alla presentazione monete per le "religioni monoteiste sotto il cielo di Roma"10:30 -- Adiconsum ha organizzato insieme a FEduF (Fondazione per l'Educazione finanziaria e al Risparmio) e con Intesa Sanpaolo, il Webinar informativo sui bonifici nell'UE. Tra gli interventi, Andrea Di Palma (Segretario nazionale Adiconsum APS), Valentina Panna (Responsabile Progetti terzo settore, FEduF) e Mauro Marigliano (esperto Cyber Security Intesa Sanpaolo)14:30 -- Complesso Monumentale del Pio Sodalizio dei Piceni, Roma - All'evento interverranno, tra gli altri, il Vice Ministro Edoardo Rixi, Raffaele Fitto (Commissario Europeo Vice Presidente esecutivo alla Coesione e alle Riforme, in collegamento), Vincenzo Leone (Vice Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera), Rodolfo Giampieri (Presidente Assoporti), Nicola Zaccheo (Presidente ART) e il Ministro Nello Musumeci14:45 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra il Primo Ministro della Repubblica di Croazia, Andrej Plenkovic16:00 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra il Primo Ministro della Repubblica di Croazia Andrej Plenkovic16:45 -- Roma (Palazzo Chigi) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà il Primo Ministro della Repubblica di Croazia, Andrej Plenkovic17:00 -- Associazione della Stampa Estera, Palazzo Grazioli, Roma - All'evento parteciperanno, tra gli altri, Alessandra Bruni (Presidente ENAV), Pasqualino Monti (AD ENAV), Patrizia Celia (Responsabile Large Caps, Investment Vehicles & Sustainable Finance Partnership Borsa Italiana) e Stefano Lucchini (Chief Institutional Affairs and External Communication Officer Intesa Sanpaolo)- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- Risultati di periodo