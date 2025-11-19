Eventi e scadenze del 19 novembre 2025

(Teleborsa) -
Mercoledì 19/11/2025 Appuntamenti
: COP30 - UN Climate Change Conference
- La 30ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà a Belém, in Brasile. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale (da lunedì 10/11/2025 a venerdì 21/11/2025) XXIV Settimana della Cultura d'Impresa
- L'evento annuale, organizzato da Confindustria avrà come tema "Raccontare l'intraprendenza. Per fare crescere le imprese aperte e connesse", per un approfondimento sui valori e sulle pratiche della cultura d'impresa, con iniziative, convegni, incontri e workshop (da venerdì 14/11/2025 a venerdì 28/11/2025) Genova Smart Week
- 11ª edizione della Genova Smart Week, la piattaforma di confronto su trasformazione urbana, sostenibilità e digitalizzazione promossa dal Comune di Genova e dall'Associazione Genova Smart City contraddistinta dal titolo "A new vision for urban living" (da lunedì 17/11/2025 a domenica 23/11/2025) Salone.SRI 2025 - "Show me the money"
- Palazzo Mezzanotte, Borsa Italiana - 10 edizione dell'evento italiano dedicato all'intera filiera della finanza sostenibile al quale parteciperanno oltre 30 tra Asset Manager, Banche, Assicurazioni, Fondi Pensione, Aziende, Advisor, Studi Legali ed esponenti delle maggiori istituzioni finanziarie tra cui Consob, Bei, Bce e Banca d’Italia (da martedì 18/11/2025 a mercoledì 19/11/2025) BCE
- Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte FOMC
- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria Banca d'Italia
- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero Digital Italy Summit 2025
- Acquario Romano, Roma - La 10ª edizione del Summit, evento di riferimento per l'innovazione digitale in Italia, organizzato da TIG – The Innovation Group, riunirà esponenti del governo, delle imprese, della Pubblica Amministrazione, del mondo accademico e della ricerca per discutere le opportunità della digitalizzazione nel Paese. Il titolo è "Unlocking the potential of Innovation" (da mercoledì 19/11/2025 a giovedì 20/11/2025) Consiglio di cooperazione UE-Tagikistan
- L'11° meeting del consiglio di cooperazione UE-Tagikistan si svolge a Bruxelles e sarà presieduto dal Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del Tagikistan, Sirojiddin Muhriddin?. Il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Cipro, Constantinos Kombos?, guiderà la delegazione UE per conto dell'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Kaja Kallas
09:30 - "Il potere delle piattaforme: Il ruolo di consumatori, imprese e authority"
- CNEL, Roma - 20 edizione dell'appuntamento annuale curato da Consumer’s Forum, con le principali Authority. Interverranno, tra gli altri, Pasquale Stanzione (Presidente Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), Giacomo Lasorella (Presidente AGCOM), Paolo Savona (Presidente CONSOB), Stefano Besseghini (Presidente ARERA), Nicola Zaccheo (Presidente ART), Guido Stazi (Segretario Generale AGCM) e Giuseppe Busia (Presidente ANAC)
10:00 - Scenari Immobiliari - 2° Forum Nazionale sull'Industria dei Servizi Immobiliari
- Centro Congressi Assolombarda, Milano - Durante l'evento, organizzato da Scenari Immobiliari, verrà presentato l'11° Rapporto sulla filiera dei servizi immobiliari in Europa e in Italia. Dopo l'apertura dei lavori di Mario Breglia (Scenari Immobiliari) ci sarà la presentazione del Rapporto a cura di Francesca Zirnstein e Federico Rivolta (Scenari Immobiliari), oltre a numerosi altri interventi
10:30 - Attività di Governo - Ministro Giorgetti
- Sala Giulio Cesare del Comune di Roma, Piazza del Campidoglio - Il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti parteciperà alla presentazione monete per le "religioni monoteiste sotto il cielo di Roma"
10:30 - Webinar Adiconsum “Bonifici: nuove regole dall’UE. Cosa cambia?”
- Adiconsum ha organizzato insieme a FEduF (Fondazione per l'Educazione finanziaria e al Risparmio) e con Intesa Sanpaolo, il Webinar informativo sui bonifici nell'UE. Tra gli interventi, Andrea Di Palma (Segretario nazionale Adiconsum APS), Valentina Panna (Responsabile Progetti terzo settore, FEduF) e Mauro Marigliano (esperto Cyber Security Intesa Sanpaolo)
14:30 - Assemblea Pubblica UNIPORT
- Complesso Monumentale del Pio Sodalizio dei Piceni, Roma - All'evento interverranno, tra gli altri, il Vice Ministro Edoardo Rixi, Raffaele Fitto (Commissario Europeo Vice Presidente esecutivo alla Coesione e alle Riforme, in collegamento), Vincenzo Leone (Vice Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera), Rodolfo Giampieri (Presidente Assoporti), Nicola Zaccheo (Presidente ART) e il Ministro Nello Musumeci
14:45 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana incontra Andrej Plenkovic
- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra il Primo Ministro della Repubblica di Croazia, Andrej Plenkovic
16:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica incontra Andrej Plenkovic
- Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra il Primo Ministro della Repubblica di Croazia Andrej Plenkovic
16:45 - Attività di Governo - Giorgia Meloni, incontra Andrej Plenkovic
- Roma (Palazzo Chigi) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà il Primo Ministro della Repubblica di Croazia, Andrej Plenkovic
17:00 - ESG day 2025 ENAV
- Associazione della Stampa Estera, Palazzo Grazioli, Roma - All'evento parteciperanno, tra gli altri, Alessandra Bruni (Presidente ENAV), Pasqualino Monti (AD ENAV), Patrizia Celia (Responsabile Large Caps, Investment Vehicles & Sustainable Finance Partnership Borsa Italiana) e Stefano Lucchini (Chief Institutional Affairs and External Communication Officer Intesa Sanpaolo) Aziende
: Jack In The Box
- Risultati di periodo Lowe's
- Risultati di periodo Mfe-Mediaforeurope Nv
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive Nvidia
