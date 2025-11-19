Francoforte: andamento rialzista per Lufthansa

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia aerea tedesca
, che lievita del 2,46%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Lufthansa
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,19%, rispetto a -1,5% del Germany MDAX
).
Le implicazioni di medio periodo del vettore aereo tedesco
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 7,899 Euro con primo supporto visto a 7,679. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 7,535.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)