Francoforte: andamento rialzista per Lufthansa

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita del 2,46%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,19%, rispetto a -1,5% del).Le implicazioni di medio periodo delconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 7,899 Euro con primo supporto visto a 7,679. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 7,535.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)