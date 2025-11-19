Milano 15:18
Francoforte: andamento rialzista per Lufthansa

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia aerea tedesca, che lievita del 2,46%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Lufthansa mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,19%, rispetto a -1,5% del Germany MDAX).


Le implicazioni di medio periodo del vettore aereo tedesco confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 7,899 Euro con primo supporto visto a 7,679. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 7,535.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
