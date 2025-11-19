Milano 10:04
42.478 -0,84%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 -1,07%
Londra 10:04
9.528 -0,25%
Francoforte 10:04
23.109 -0,31%

Francoforte: andamento sostenuto per Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti Redcare Pharmacy N.V, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,00%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Redcare Pharmacy N.V rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Redcare Pharmacy N.V, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 60,85 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 62,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 59,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
