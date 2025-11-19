Francoforte: nuovo spunto rialzista per Ionos

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Ionos
, in guadagno del 2,31% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ionos
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Ionos
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 26,3 Euro con area di resistenza individuata a quota 26,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 26.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)