New York: Eversource Energy in forte calo

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il distributore di energia elettrica e gas naturale
, che esibisce una perdita secca del 7,04% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Eversource Energy
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, Eversource Energy
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 71,27 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 67,59. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 74,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)