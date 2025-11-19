Milano 17:35
New York: in forte denaro Lowe's

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il distributore di prodotti per la ristrutturazione residenziale, che mostra una salita bruciante del 5,59% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Lowe's rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 226,6 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 234,7. Il peggioramento di Lowe's è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 221,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
