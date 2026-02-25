Si muove in ribasso Lowe's a New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato il distributore di prodotti per la ristrutturazione residenziale
, che soffre con un calo del 4,86%.
Lo scenario su base settimanale di Lowe's
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Lowe's
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 272 USD, con il supporto più immediato individuato in area 260,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 255,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)