Si muove in ribasso Lowe's a New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato il distributore di prodotti per la ristrutturazione residenziale, che soffre con un calo del 4,86%.

Lo scenario su base settimanale di Lowe's rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Lowe's. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 272 USD, con il supporto più immediato individuato in area 260,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 255,6.

