New York: positiva la giornata per Nvidia

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il chipmaker
, che tratta in utile del 2,92% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones
, ad evidenza del fatto che il movimento di Nvidia
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società di chip
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 184,4 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 187,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 182,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)