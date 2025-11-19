Milano 17:35
42.651 -0,44%
Nasdaq 17:43
24.615 +0,45%
Dow Jones 17:43
45.968 -0,27%
Londra 17:35
9.507 -0,47%
Francoforte 17:35
23.163 -0,08%

New York: positiva la giornata per Nvidia

Migliori e peggiori
New York: positiva la giornata per Nvidia
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il chipmaker, che tratta in utile del 2,92% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones, ad evidenza del fatto che il movimento di Nvidia subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società di chip, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 184,4 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 187,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 182,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```