New York: si concentrano le vendite su MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda di analisi e business intelligence
, che mostra un decremento del 3,53%.
L'andamento di MicroStrategy Incorporated
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di MicroStrategy Incorporated
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 197 USD con area di resistenza individuata a quota 203. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 194,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)