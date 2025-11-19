SILVER del 18/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre
Nuovo spunto rialzista per il metallo prezioso, che guadagna bene e porta a casa un +0,98%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'argento. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 51,93. Primo supporto visto a 49,89. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 49,05.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)