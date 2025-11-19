Milano 10:09
42.536 -0,71%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 -1,07%
Londra 10:09
9.538 -0,15%
Francoforte 10:09
23.130 -0,22%

SILVER del 18/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre

Nuovo spunto rialzista per il metallo prezioso, che guadagna bene e porta a casa un +0,98%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'argento. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 51,93. Primo supporto visto a 49,89. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 49,05.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
