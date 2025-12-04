SILVER del 3/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 dicembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il metallo prezioso, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'argento rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 60,19. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 55,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 65,28.
