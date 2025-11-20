Milano 19-nov
42.651 0,00%
Nasdaq 19-nov
24.641 +0,56%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 19-nov
9.507 0,00%
Francoforte 19-nov
23.163 0,00%

SILVER del 19/11/2025

Finanza
SILVER del 19/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre

Punta con decisione al rialzo la performance del metallo prezioso, con una variazione percentuale dell'1,16%.

Tecnicamente, l'argento è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 51,69, mentre il supporto più immediato si intravede a 50,61. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 52,77.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
