SILVER del 19/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre
Punta con decisione al rialzo la performance del metallo prezioso, con una variazione percentuale dell'1,16%.
Tecnicamente, l'argento è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 51,69, mentre il supporto più immediato si intravede a 50,61. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 52,77.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)