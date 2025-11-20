Analisi Tecnica: indice DAX del 19/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice di Francoforte, che in chiusura evidenzia un -0,08%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il DAX, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 22.870. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 23.748,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 22.577,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)