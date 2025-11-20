Milano 19-nov
42.651 0,00%
Nasdaq 19-nov
24.641 +0,56%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 19-nov
9.507 0,00%
Francoforte 19-nov
23.163 0,00%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 19/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 19/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre

Giornata difficile per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in ribasso a 59,58.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 58,56. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 60,63. Il peggioramento del greggio WTI è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 57,55.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```