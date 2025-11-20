Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 19/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre

Giornata difficile per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in ribasso a 59,58.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 58,56. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 60,63. Il peggioramento del greggio WTI è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 57,55.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)