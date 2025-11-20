Milano 13:19
42.947 +0,69%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 13:19
9.555 +0,50%
Francoforte 13:19
23.357 +0,84%

Francoforte: andamento negativo per Hella Gmbh

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento negativo per Hella Gmbh
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Hella Gmbh, che presenta una flessione dell'1,88% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hella Gmbh rispetto all'indice di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Hella Gmbh, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 77,53 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 79,73. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 76,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```