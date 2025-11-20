GOLD del 19/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre
Composto rialzo per il metallo giallo, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,24%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'oro rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 4.090,4, mentre i supporti sono stimati a 4.055,7. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 4.125.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)