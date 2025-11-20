New York: scambi al rialzo per GE Healthcare Technologies

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di prodotti e soluzioni digitali nel settore farmaceutico
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,83%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che GE Healthcare Technologies
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,79%, rispetto a -5,08% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo scenario di medio periodo di GE Healthcare Technologies
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 74,48 USD. Supporto a 72,91. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 76,05.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)