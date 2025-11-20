Milano 17:35
42.918 +0,62%
Nasdaq 21:04
24.217 -1,72%
Dow Jones 21:04
45.953 -0,40%
Londra 17:35
9.528 +0,21%
Francoforte 17:35
23.279 +0,50%

New York: scambi al rialzo per GE Healthcare Technologies

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di prodotti e soluzioni digitali nel settore farmaceutico, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,83%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che GE Healthcare Technologies mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,79%, rispetto a -5,08% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Lo scenario di medio periodo di GE Healthcare Technologies ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 74,48 USD. Supporto a 72,91. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 76,05.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
