New York: seduta difficile per MicroStrategy Incorporated

A picco l'azienda di analisi e business intelligence, che presenta un pessimo -6,7%.
