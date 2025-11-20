Milano 17:35
New York: Western Digital in forte calo

New York: Western Digital in forte calo
(Teleborsa) - Retrocede molto la società che si occupa di archiviazione dei dati, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,95%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Western Digital rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del leader nel settore dei dischi rigidi. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 157 USD. Primo supporto visto a 136,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 129,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
