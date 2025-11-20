Nvidia sfida lo scetticismo sull’AI e alza le stime

Nvidia

(Teleborsa) -sfida lo scetticismo del mercato sull'intelligenza artificiale annunciando risultati trimestrali sopra le attese e fornendo previsioni superiori alle stime di consensus, spingendo al rialzo il titolo e l'intero settore tecnologico. Per il quarto trimestre, l’azienda stima vendite intorno ai 65 miliardi di dollari, circa 3 miliardi oltre le previsioni degli analisti.Ilha sottolineato che la domanda per i suoi acceleratori AI rimane robusta e destinata a crescere, con un potenziale giro d’affari che potrebbe superare i 500 miliardi di dollari, già annunciati.La notizia ha spinto le azioniin rialzo del 5% nel dopo mercato, portando la capitalizzazione a 4,5 trilioni di dollari e trascinando con sé altri titoli legati all’AI, come(+9%) e(+8%).Nel terzo trimestre, chiuso il 26 ottobre, Nvidia ha registrato 57 miliardi di dollari di ricavi (+62%) e un utile di 1,30 dollari per azione, battendo le stime di consensus. La principale divisione data center ha generato oltre 51 miliardi di fatturato, confermando il ruolo centrale dell’AI rispetto al business storico del gaming.Nonostante la concorrenza crescente di, il CEO di Nvidia, Huang ha ribadito che la pressione competitiva resta limitata e che la complessità dei sistemi AI favorisce Nvidia, che detiene oltre il 90% del mercato degli acceleratori. L’azienda punta ora a diffondere l’uso dell’AI anche nel mondo fisico, con robot e dispositivi intelligenti, consolidando la propria leadership tecnologica.