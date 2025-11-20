Piazza Affari: andamento rialzista per IREN

utility emiliana

IREN

FTSE Italia Mid Cap

distributore di servizi

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l', che tratta in utile del 2,97% sui valori precedenti.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di medio periodo delribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 2,665 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 2,745, mentre il primo supporto è stimato a 2,585.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)