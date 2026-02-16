Analisi Tecnica: EUR/YEN del 15/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 febbraio
Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,06%.
Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 180,993, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 181,694. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 180,726.
