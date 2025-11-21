Milano 17:07
42.593 -0,76%
Nasdaq 17:07
23.917 -0,57%
Dow Jones 17:07
45.899 +0,32%
Londra 17:07
9.520 -0,08%
Francoforte 17:07
23.075 -0,88%

Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Construction & Materials
Il Comparto costruzioni europeo perde lo 0,71%, continuando la seduta a 767,48 punti.
Condividi
```