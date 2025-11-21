Milano 10:22
Londra: andamento negativo per Scottish Mortgage Investment Trust

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la ssocietà di investimento in azioni di società quotate, che presenta una flessione del 2,54% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Scottish Mortgage Investment Trust, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Scottish Mortgage Investment Trust evidenzia un declino dei corsi verso area 10,22 sterline con prima area di resistenza vista a 10,42. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 10,1.

