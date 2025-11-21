Londra: scambi al rialzo per Bunzl

distributore di confezioni e materiali per l'igiene

Bunzl

FTSE 100

Bunzl

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il, in guadagno del 2,01% sui valori precedenti.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 21 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 21,5. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 20,68.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)