Londra: scambi al rialzo per Bunzl

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il distributore di confezioni e materiali per l'igiene, in guadagno del 2,01% sui valori precedenti.

Il trend di Bunzl mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 21 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 21,5. Il peggioramento di Bunzl è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 20,68.

